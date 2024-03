Die Männer haben sich mit Halstüchern und Kapuzen maskiert, bevor sie am Freitag gegen 16.30 Uhr das Sportgeschäft in der Rudolf-Hans-Bartsch-Gasse in Leibnitz betraten. Die zwei Täter begaben sich zielstrebig zur Kasse, einer von ihnen blieb davor stehen, der zweite forderte hinter dem Kassenpult einen 27-jährigen Angestellten aus Slowenien mit einem etwa 50 Zentimeter langen Messer auf, die Kasse zu öffnen. Der Angestellte tat, wie ihm geheißen. Laut Polizei könnte es sich bei dem Messer auch um eine Machete gehandelt haben. Während des Raubüberfalls hielten sich einige Kunden und weitere Angestellte im Geschäft auf.

Der bewaffnete Täter nahm das Bargeld aus der Kasse und steckte es ein. Der zweite, unbewaffnete Täter schnappte sich währenddessen einige Bekleidungsstücke und steckte sie in einen blauen Plastiksack. Dann flüchteten die Täter aus dem Geschäft durch die Einkaufspassage und dann in Richtung Seggauberg. Unweit des Tatorts konnte ein Teil der Kleidung der Täter sichergestellt werden. Eine groß angelegte Fahndung der Polizei verlief bis in die Abendstunden negativ. Verletzt wurde niemand.

Polizei bittet um Hinweise

Die Polizei bittet um Hinweise an das Landeskriminalamt Steiermark, 059133/60-3333. Der erste Täter mit dem Messer oder der Machete soll etwa 1, 80 Meter groß und schlank sein. Er hat eine dunklere Hautfarbe und eine schwarze Hose, einen schwarzen Kapuzensweater oder Pullover und schwarze Handschuhe getragen. Er sprach laut Polizei mit deutschem Akzent. Der zweite Mann wird als etwa 1, 75 bis 1, 80 Meter groß und schlank beschrieben. Auch er soll eine dunklere Hautfarbe haben. Bekleidet war er ebenfalls mit einer schwarzen Hose und einem schwarzen Kapuzensweater oder Pullover. Er trug einen blauen Plastiksack mit sich.