An der unteren Grenze der Strafmündigkeit (ab 14) sind die drei Delinquenten, die am Freitag in Graz in Handschellen einem Schöffengericht unter Richter Raimund Frei vorgeführt wurden. Der erste wird im Dezember 15, der zweite ist seit August 15, der dritte ist seit Oktober 15. Zu dritt hatten sie im Jänner auf dem Heimweg von der Schule eine spontane Idee: einen Trafik-Überfall, bewaffnet mit einem Messer.