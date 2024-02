Die Kinder sind fünf oder sechs Jahre alt, haben das erste Mal Kontakt mit der Schule – und werden gleich in eine Prüfungssituation versetzt. Trotz der anfänglichen Kritik an den Schulreife-Tests vor vier Jahren sind sie seit Jänner 2022 verpflichtend. In diesen „Schuleingangsscreenings“, die noch bis in den März an Österreichs Volksschulen stattfinden, wird ein möglicher Förderbedarf erhoben. So lautete der ursprüngliche Gedanke.