Als Veranstalterin von Demos gegen die Coronamaßnahmen ist Maria Hubmer-Mogg in Zeiten der Pandemie bekannt geworden, nun will mit einer eigenen, unabhängigen Liste in das EU-Parlament einziehen. Liste DNA nennt sich ihre „politische Vereinigung“, sagt Hubmer-Mogg am Montag in Graz. DNA steht dabei für demokratisch, neutral, authentisch.