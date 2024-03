Tillmitsch und Krakau dürfen jubeln. Denn sie haben sich den Titel „Bewegteste Gemeinde“ beziehungsweise den Sonderpreis für die meisten Bewegungsminuten gesichert. Die Bewohnerinnen und Bewohner in Tillmitsch konnten in den drei Monaten 8147 Bewegungsminuten pro Teilnehmenden sammeln. In Krakau wurden insgesamt 1.179.556 Bewegungsminuten eingereicht. Diese Leistungen müssen natürlich auch gebührend geehrt werden. Daher erhielten beide Gemeinden einen Gutschein für einen Bewegungstag in ihren Gemeinden im Wert von 10.000 Euro. Überreicht wurden den bewegten Siegern diese Schecks im Landhaus von Gesundheitslandesrat Karlheinz Kornhäusl (ÖVP) und SPÖ-Klubobmanns Hannes Schwarz. Die Freude ist in beiden Gemeinden groß.

In Tillmitsch wurden auch bei der Faschingsparty Bewegungsminuten gesammelt © Vollmann

Besonders freut die „Bewegungsrevoluzza“ außerdem darüber, dass auch nach Ende des Wettbewerbs weitergesportelt wird. Neu motivieren mussten sie dafür niemanden, denn die Bewegung gehört für viele zum Alltag mit dazu.

Zunächst war allerdings einiges an Informationsarbeit nötig. „Mein Telefon ist nicht mehr stillgestanden, die Leute wollten alle wissen, wie sie Minuten sammeln können“, erzählt Stefan Siebenhofer, Obmann des USV Krakauebene. Auch in Tillmitsch kamen Teilnehmende sogar zu „Bewegungsrevoluzzar“ Jenny Vollmann nach Hause, um zu erfahren, wie sie ihre Bewegungsminuten per Postkarte sammeln und einsenden können.

Chance aufzuzeigen

Zunächst ebenfalls unsicher waren sich viele Teilnehmende, was alles als Bewegungsminuten zählt. „Viel Bewegung findet etwa bei der Hausarbeit statt oder beim Stiegensteigen, das ist den Teilnehmenden nochmals bewusst geworden“, meint Vollmann. Auch jetzt sehe sie deutlich mehr Menschen, beim Spazierengehen oder Radfahren. In Krakau wurden laut Siebenhofer viele der Minuten, durch den Schilift direkt vor der Haustüre, auf der Piste gesammelt. „Wir haben in der Aktion die Chance gesehen, alles, was wir tun aufzuzeichnen und zu dokumentieren, wie aktiv wir sind“, erzählt Siebenhofer lachend. Aus diesem Grund bleibt der Ehrgeiz auch für die zweite Suche nach der bewegtesten Gemeinde hoch. „Wir sind in unserer Kategorie aktuell wieder erster und das wollen wir auch bleiben“, meint Siebenhofer.

Bewegteste Gemeinde 2.0

Während viele Menschen in der Fastenzeit auf etwas verzichten, regt die Bewegungsrevolution mit ihrer Suche nach der bewegtesten Gemeinde 2.0 dazu an sich mehr zu bewegen. Unter dem Titel „Bewegteste Gemeinde 2.0 – Aktiv durch die Fastenzeit“, können die Gemeinden bis zum Karsamstag (30. März) Bewegungsminuten einreichen.

Das Prinzip bleibt dabei dasselbe. Bewegungsminuten können weiterhin sowohl per spusu-Sportapp, als auch auf der eigenen Postkarte eingetragen und eingereicht werden. Dabei gilt weiterhin, jede Art der Bewegung zählt. Egal ob Schifahren, ein Spaziergang oder einfache Haus- oder Gartenarbeiten – all das ist Alltagsbewegung. Ebenfalls gleich bleibt, dass die Bewegungsrevolution auf die Ehrlichkeit der Teilnehmenden setzt und die angegebenen Zeiten nicht überprüft werden.

Abgewandeltes Konzept

Allerdings gibt es auch einige Neuerungen. So werden die Bewegungsminuten nicht mehr gewichtet. Das bedeutet es geht lediglich darum, welche Gemeinde die meisten Minuten erreicht, ganz gleich, wie viele Personen diese eingereicht haben. Ebenfalls neu ist, dass es drei Sieger geben wird. Damit auch kleinere Gemeinden eine Chance haben, geht der erste Preis an die Gemeinde mit maximal 2500 Einwohnerinnen und Einwohnern, die die meisten Bewegungsminuten sammeln konnte. In der zweiten Kategorie wird die beste Gemeinde ausgezeichnet, die zwischen 2501 und 5000 Einwohnerinnen und Einwohner hat. Der dritte Preis geht an die beste Gemeinde mit mehr als 5000 Einwohnerinnen und Einwohner.

Als Preis erhalten alle drei Siegergemeinden einen Gutschein im Wert von 5000 Euro, den sie für ein Bewegungsprojekt einlösen können. Genauso wie in der ersten Runde, gehen allerdings auch die Teilnehmenden nicht leer aus. Unter ihnen werden abermals zahlreiche Gutscheine verlost.

Der Beitrag ist im Rahmen einer Zusammenarbeit mit der Bewegungsrevolution und dem Gesundheitsfonds Steiermark entstanden. Die inhaltliche Verantwortung liegt bei der Redaktion der Kleinen Zeitung.