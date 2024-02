Auf der Fashion Week in Berlin ist der Grazer Stylist und Betreiber des Friseursalons „Fell“, Günter Steininger, beinahe schon ein alter Hase. Seit 2021 reist er regelmäßig für die Modewoche in die deutsche Hauptstadt, um dort mit seinem Können den Models die perfekte Frisur für den Laufsteg zu verpassen. Das Talent des Grazers hat sich herumgesprochen, denn vor Kurzem mischte Steininger erstmals hinter den Kulissen der Fashion Week in der Modehauptstadt London mit – die neben Mailand und Paris ein Fixtermin für die prestigeträchtigsten Marken der Welt ist.

„London ist einfach noch einmal eine ganz andere Liga als die Modewoche in Berlin“, ist der Stylist immer noch sprachlos. „Es war irgendwie immer mein persönliches Ziel, einmal dort zu sein und es war wirklich eine unbeschreibliche Erfahrung.“ Als Teil eines Teams von 30 Stylisten war er gemeinsam mit der Haarpflegemarke Authentic Beauty Concept bei gleich drei internationalen Fashion Shows hinter den Kulissen im Einsatz – so auch bei Erdem, einer international bekannten Luxusmarke. „Das war auch gleichzeitig die größte Show, bei der ich mitgearbeitet habe. Die Atmosphäre war unglaublich, weil sie für die Show das British Museum sperren ließen“, erzählt er.

Arbeit unter Zeitstress

Vor der Kulisse antiker Statuen und historischer Artefakte legte sich Steininger als einziger Stylist aus dem deutschsprachigen Raum besonders ins Zeug – auch, weil der britische Friseur Adam Garland als federführender Stylist im Einsatz war. „Er ist ein Riesenvorbild für mich und ihn als meinen Chef zu haben, war ein unglaubliches Gefühl. Er hat uns auch für die Show gebrieft und ist mit uns die Looks durchgegangen.“ Denn viel Zeit bleibt hinter den Kulissen nicht, alles muss schnell gehen. „Teilweise arbeitet man zu dritt an einem Model, weil die Looks so aufwendig sind“, erzählt Steininger von seinen Erfahrungen.

Eine Stunde hat er teilweise nur, bis die Frisur der Models perfekt sitzen muss. Vom Zeitdruck lässt sich der Grazer nicht unterkriegen, „Fokus ist in dem Moment das Wichtigste“, weiß er. „Der Stress ist dort natürlich groß, aber man nimmt so viel mit, seien es jetzt Techniken, oder auch zu lernen, zwischen Lärm und Gewusel in einer neuen Umgebung Ruhe zu bewahren.“ Auch für seinen Grazer Salon „Fell“ kann er aus London viel mitnehmen. „Wir versuchen ohnehin, uns ständig weiterzubilden, aber zu sehen, wie es auf internationalem Pflaster läuft, ist noch einmal eine größere Motivation, sich am Puls der Zeit zu bewegen.“

Backstage muss alles schnell gehen, jeder Handgriff muss sitzen © Privat

Beste aus beiden Welten

Fünf Tage war Steininger in London unterwegs, viel Raum für Sightseeing ließ der straffe Zeitplan nicht zu. „Am Abend haben sind wir dann immer schon die Looks für die Show am nächsten Tag durchgegangen“, sagt er. Wie seine Looks am Laufsteg wirkten, sah der Grazer erst später am Bildschirm beim Nachschauen des Livestreams – währenddessen blieb keine Zeit, schmunzelt er. „Aber zu sehen, wie die Models mit der Frisur, in die du so viel Arbeit gesteckt hast, vor internationalen Stars über den Laufsteg gehen, ist ein Gefühl, das man schwer beschreiben kann. Vor allem werden diese Looks dann ja auch in Magazinen wie der Vogue abgedruckt.“

Seine Arbeit im Salon in Graz will der Steirer auch nachdem er nun internationale Modeluft geschnuppert hat, nicht missen. „Ich liebe es, das Beste aus beiden Welten zu haben. Die Arbeit mit den Kundinnen und Kunden hier in Graz und dieses vollkommen andere Universum auf den Fashion Weeks.“ Ob es für ihn mit Authentic Beauty Concept auch in der nächsten Saison nach London geht, weiß er noch nicht. „Ich wäre aber auf jeden Fall wieder dabei, sollte der Anruf kommen.“