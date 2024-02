In einem Kapitel des Grazer FPÖ-Finanzkrimis rund um den Hausbau des Landesparteiobmanns beantragte die Staatsanwaltschaft Klagenfurt die Aufhebung der Immunität des steirischen FPÖ-Abgeordneten und dritten Landtagspräsidenten Gerald Deutschmann. Anders als Montagabend berichtet, traf das Ansuchen bisher nicht im Landtagspräsidium ein. Es sei am 14. Februar in Kärnten abgeschickt worden, wurde der Direktion am Dienstag mitgeteilt. Dort erlebt man ein Déjà-vu: Schon das Schreiben zur Aufhebung der Immunität von Mario Kunasek (FPÖ) im Vorjahr war sehr lange „unterwegs“.