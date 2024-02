Cobra-Einsatz: 76-jähriger mit Waffenschein drohte Familie

Am Freitagnachmittag kam es zu einem großen Polizeieinsatz in der Südoststeiermark. Ein 76-jähriger Jäger mit Waffen in seinem Haus drohte drei Familienangehörigen, sie umzubringen. Die Familienstreitigkeiten dürften bereits andauern.