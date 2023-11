1.458 Betretungsverbote wurden heuer bislang in der Steiermark ausgesprochen. Das heißt: Ein Täter oder eine Täterin (in den meisten Fällen sind es Männer) wird vom Opfer zwei Wochen lang weggewiesen, weil Gefahr in Verzug ist. „Das ist die Akutmaßnahme, die wir als Polizei setzen können“, sagt Polizeisprecher Markus Lamb.