Eine Nacht in Tracht wartet auf die 16.000 Gäste des 73. Bauernbundballs. In wenigen Stunden werden sie in die Grazer Messe strömen. Dort steht bereits alles bereit. Getreu dem Motto „Alles im „Kern“Öl“ warten dort neben 4500 Hendln und 20.000 Litern Bier auch 750 Liter Kernöl auf die Gäste. Für die passende Unterhaltung der Trachtenträger sorgen 30 Musikinterpreten auf sieben Bühnen. Wieder mit dabei sind neben Egon 7 auch die Draufgänger, die Südsteirer und die Pagger Buam.