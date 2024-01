Zum ersten Mal in diesem Jahr geht es beim Lotto am Mittwoch um einen Vierfachjackpot mit 4,5 Millionen Euro. Denn auch am Sonntagabend gab es – zum nun vierten Mal in Folge – keinen Tipp mit den „sechs Richtigen“. In dieser Runde gab es dafür beim Fünfer gleich acht Gewinne. Je zwei davon zu mehr als 19.000 Euro gehen nach Oberösterreich, in die Steiermark und an zwei win2day-Spielteilnehmer, je ein Fünfer mit Zusatzzahl wurde in Kärnten und in Tirol erzielt.

Wir haben uns in Graz umgehört, was man mit 4,5 Millionen Euro alles machen könnte. Die Antworten waren durchaus überraschend.