Der katholische Religionsunterricht ist in der Steiermark auch weiterhin gefragt, so eine Aussendung der Diözese Graz-Seckau. 145.227 Schülerinnen und Schüler drückten im Schuljahr 2022/23 in der Steiermark die Schulbank, 105.660 davon waren katholisch getauft (rund 73 Prozent). Die große Mehrheit der Schülerinnen und Schüler ist auch weiterhin an Religion interessiert; quer über alle Bildungsstufen besuchen in der Steiermark 73 Prozent aller Schülerinnen und Schüler den römisch-katholischen Religionsunterricht.