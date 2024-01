„In der Rückschau auf ein Jahrhundert Nächstenliebe sehen wir: Not ist immer da“. Mit diesen grundsätzlichen Worten eröffnete Caritas-Direktorin Nora Tödtling-Musenbichler am Montag bei Grazer Hauptbahnhof ein neues Angebot: Eine PopUp-Bahnhofsmission, die vorerst einmal 100 Tage lang geöffnet sein soll. Es ist der Auftakt zu einem Jubiläumsjahr, denn vor 100 Jahren entstand die Caritas Steiermark als privater Verein. Und bereits damals gab es am Bahnhof ein Angebot. Für die Armen- und Krankenpflege und als Sozialberatung.