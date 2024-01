Sucht ist nach wie vor ein Tabu – auch in der Steiermark. Therapieplätze sind knapp bemessen und auch in der ambulanten Versorgung gibt es lange Wartezeiten. Das Zentrum für Suchtmedizin des LKH II Standort Süd möchte daher eine weitere Instanz schaffen, um vor allem suchtkranke Menschen nach einem Entzug weiterhin zu unterstützen. „Wir konzipieren derzeit die erste Tagesklinik der Steiermark in diesem Bereich“, erzählt Primar Johann Sailer. Das Ziel der Tagesklinik wird es sein, suchtkranken Menschen im Wiedererlernen des alltäglichen Lebens zu unterstützen. Denn: Vor allem die Einsamkeit führt bei vielen Menschen zu einem Rückfall. Genau das soll die Tagesklinik durch die Betreuung und Unterstützung verhindern. Denn rund 60 Prozent der Patienten auf den Stationen waren bereits mehrfach hier.