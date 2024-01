Drei Jahre war „Polizist Vinzenz“ verschwunden, jegliche Suche ergebnislos. Nun wurde er in einem Keller in Graz, gemeinsam mit Drogen und Waffen, entdeckt. Zur Beruhigung: Vinzenz ist kein Polizist aus Fleisch und Blut, sondern aus Blech. Der lebensgroße Aufsteller, mit einem Polizistenbildnis darauf, wird im Polizeidienst für verkehrserzieherische Maßnahmen verwendet und kommt in Straßenbereichen zur Anwendung, bei denen besondere Vorsicht geboten ist.

Aufgrund andauernder Ermittlungen von Polizisten aus Graz-Umgebung erhärtete sich der Verdacht, dass sich ihr „Blechkollege“ fernab seiner ursprünglichen Heimat in einem Partykeller, in einem Einfamilienhaus, in Graz befinden könnte. Als die Polizeistreife am Samstagmittag eine Nachschau bei dem Haus hielt, konnte der vor drei Jahren gestohlene Blechaufsteller sowie eine geringe Menge an Cannabiskraut im Beisein des, vor Ort gestellten, 26 Jahre alten Beschuldigten sichergestellt werden.

Cannabis und Waffen

Eine anschließende Hausdurchsuchung brachte noch mehr Ungemach zutage: Es wurde eine Cannabis-Indoorplantage mit einer hohen zweistelligen Zahl an Zuchttöpfen und bereits fertig getrocknetes Kraut sichergestellt. Zudem haben die Polizeibeamten vor Ort mehrere Waffen (Airsoft, Luftdruck und Schreckschuss) entdeckt. Als Beschuldigte gelten drei Männer im Alter von 26 Jahren. Sie alle sind geständig und bekommen nun dementsprechende Verwaltungs- und Strafrechtsanzeigen.

Die gute Nachricht

Die gute Nachricht zum Schluss: Vinzenz verrichtet einstweilen wieder Dienst in seiner Heimat in Laßnitzhöhe und unterstützt seine Kollegen wieder um für Ruhe, Ordnung und Sicherheit zu sorgen.