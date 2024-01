Wirtin von Fluchtauto überrollt: Jugendliche dachten, Randstein überfahren zu haben

16-Jährige und 17-Jähriger sollen als Zechpreller in Linz eine Wirtin überfahren und lebensgefährlich verletzt haben. Anklage rechtskräftig, Verhandlung wegen Mordversuchs am 27. Februar in Graz.