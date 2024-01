Die von Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) angekündigte Personaloffensive der Polizei soll sich bereits heuer auch auf die Neuaufnahmen der Exekutive in der Steiermark auswirken. 308 Polizeischülerinnen und -schüler werden 2024 aufgenommen, in dieser Zahl sind auch die Teilnehmenden des Fremden- und Grenzpolizeikurses inkludiert. Österreichweit sollen rund 2500 neue Polizistinnen und Polizisten aufgenommen werden.

Durch das neue Auswahlverfahren und eine überarbeitete Grundausbildung habe es bereits 2023 in der Steiermark ein Plus von rund 18 Prozent (von 221 auf 260) bei den Neuaufnahmen gegenüber dem Jahr davor, informierte am Mittwoch die Landesspitze. Mit den 308 Ausbildungsplätzen für 2024 erzielt man eine weitere deutliche Steigerung. „Wir können nicht nur einen Höchststand an Polizeikräften auf den steirischen Straßen verzeichnen, sondern sorgen mit einem Plus von rund 100 Polizeischülerinnen und Polizeischülern auch in Zukunft dafür, dass die Polizei als starker Partner an der Seite der Steirerinnen und Steirer steht“, teilt LH Christopher Drexler in einer Aussendung mit. Auch LH-Stellvertreter Anton Lang zeigt sich zufrieden: „Ich begrüße den Schritt des Bundesministers daher und bin froh, dass in diesem Jahr deutlich mehr Polizistinnen und Polizisten für die Steiermark zur Verfügung stehen.“