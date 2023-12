Manchen flößt schon der Name der Behörde Ehrfurcht ein. Wie jenen 27-jährigen Studenten aus Graz, der am Wochenende alkoholisiert ein Loch in die Israel-Flagge vor der Burg gebrannt hatte. Als er las, dass das Landesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (LVT) in der Sache ermittelt, stellte er sich umgehend der Polizei. Ob das Kürzel LSE (Landesamt für Staatsschutz und Extremismusbekämpfung) ähnliche Wirkung hat? Jedenfalls heißt der Staatsschutz in den Bundesländern ab 1. Jänner so, um die Reform auch nach außen hin sichtbar zu machen.