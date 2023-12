In der Nacht auf Samstag wurde eine israelische Flagge vor der Grazer Burg beschädigt - wir haben hier darüber berichtet. Einerseits wies die Aufhängevorrichtung einen Schaden auf, und in der Flagge war ein Brandloch, verursacht wahrscheinlich von einer Zigarette, zu sehen. Mittlerweile konnte die Tat aufgeklärt werden, wie die steirische Polizei Sonntagfrüh in einer Aussendung mitteilte.