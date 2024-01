Am 27. Jänner ist es so weit, unter dem Motto „Barock the Opera“ verwandelt sich das Grazer Opernhaus erstmals seit 2020 wieder in einen schimmernden Ballsaal. Barockmusik, Zirkusartistinnen und -artisten und die Grazer Philharmoniker werden für Stimmung sorgen, das Organisatorenteam will die erfolgreichen Serien „Bridgerton“ und „Outlander“ abseits des Bildschirms zum Leben erwecken. Ein weiterer Höhepunkt des Abends: die Polonaise.