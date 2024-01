Zwischen Schnee und trockenem Laub sprießen sie hervor: Eierschwammerln. Ein Leserreporter der Kleinen Zeitung entdeckte den Speisepilz vor wenigen Tagen bei einem Spaziergang in einem Wald in Mürzzuschlag. Eierschwammerl gehören neben Steinpilzen zur beliebtesten Speisepilzsorte bei Sammlern. Normalerweise wachsen sie im Sommer und können bis in den Spätherbst hinein überdauern, erklärt Pilzexperte Gernot Friebes vom Universalmuseum Joanneum: „Am häufigsten lassen sich Eierschwammerln in den Monaten Juni bis November finden.“