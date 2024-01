Spätestens nach Silvester ist der Weihnachtszauber endgültig verflogen, der Glanz des Christbaumes ohnehin schon lange. Also weg damit. Doch wie entsorgt man den weihnachtlichen Begleiter richtig? Rund 350.000 Christbäume werden alle Jahre wieder in der Steiermark gekauft und verzieren schön geschmückt die Feiertage. Für viele ist der 6. Jänner, der „Dreikönigstag“ ein Stichtag zur Entsorgung der Bäume. Streng christlich genommen müsste man den Christbaum sogar bis zu Maria Lichtmess, am 2. Februar stehen lassen. Erst dann wird auch in den katholischen Gotteshäusern das Weihnachtsfest offiziell abgeschlossen.