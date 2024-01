Das neue Jahr startet vielerorts mit viel Hoffnung auf ein besseres Jahr. Bei den Floristen ist die Stimmung jedoch etwas getrübt. Denn Teuerung, Nachwuchsprobleme und Fachkräftemangel sorgten in der Floristik dafür, dass einigen Betrieben die Luft ausging. Obwohl die genaue Bilanz des letzten Jahres noch nicht vorliegt, bestätigt diesen Negativtrend auch der Landesinnungsmeister der Floristen der WKO Steiermark Johann Anton Obendrauf. „Es ist schon so, dass auch in der Steiermark Geschäfte zugemacht haben. Viele Geschäfte stehen vor der Pensionierung und finden keine Nachfolger, weil vielen das Risiko zu groß ist, da werden sicher noch einige Betriebe verschwinden“, sagt Obendrauf.