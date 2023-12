Gegen 19:30 Uhr lenkte am Samstag ein 19-jähriger Weststeirer seinen Pkw auf der B 76 von Steyeregg kommend in Richtung Wies. Laut eigenen Aussagen habe ihn ein entgegenkommendes Fahrzeug mittels Lichthupe angeblinkt. Der 19-Jährige gab an, die Geschwindigkeit verringert, jedoch nichts wahrgenommen zu haben.

Fußgänger erfasst

Zur selben Zeit war ein 60-Jähriger aus dem Bezirk Deutschlandsberg zu Fuß auf der B76 in Richtung Steyeregg unterwegs. In weiterer Folge kam es zu einem Zusammenprall zwischen dem Pkw und dem Fußgänger, bei dem der 60-Jährige gegen die Windschutzscheibe geschleudert wurde und einige Meter weiter im Straßengraben zum Liegen gekommen ist. Laut Angaben des Pkw-Lenkers habe er den Mann im letzten Moment wahrgenommen und noch versucht auszuweichen.

Eine Zeugin versuchte, den Verunfallten zu reanimieren. Der Notarzt konnte jedoch nur mehr den Tod des 60-Jährigen feststellen.

Unfallserie

Ein 51-jähriger Autolenker aus der Slowakei ist erst Samstagfrüh bei einem Frontalzusammenstoß in Gröbming (Bezirk Liezen) ums Leben gekommen. Der Unfall hatte sich kurz vor 5.30 Uhr bei der Ortseinfahrt Gröbming ereignet. Der 51-Jährige war auf die Gegenfahrbahn geraten und frontal mit einem entgegenkommenden Lieferwagen, gelenkt von einem 19-jährigen Steirer, kollidiert.