Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es gegen 15.30 am Samstag auf der L207 in Fürstenfeld in der Oststeiermark. Laut Zeugenaussagen dürfte ein 24-jähriger Radfahrer, der aus dem Burgenland, Bezirk Jennersdorf stammt, beabsichtigt haben, die Fahrbahn an einer vorgesehenen Querung ohne vorher anzuhalten, zu queren. Dabei dürfte er knapp vor dem Pkw einer 23-Jährigen aus dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld auf die Fahrbahn gefahren sein.

Laut eigenen Aussagen konnte die 23-Jährige trotz einer sofort eingeleiteten Vollbremsung eine Kollision nicht mehr verhindern. Der Radfahrer wurde nach dem Zusammenstoß über die Windschutzscheibe geschleudert und dabei schwer verletzt. Nach der Versorgung durch den Notarzt wurde der lebensgefährlich Verletzte vom Rettungshubschrauber Christophorus 12 ins LKH/Uniklinik Graz gebracht.