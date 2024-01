Die Pflege ist in der Steiermark nach wie vor ein wunder Punkt und das, obwohl sich in den letzten Jahren einiges getan hat – vor allem in der Ausbildung. Den Fachkräftemangel aufgehalten hat das jedoch nicht. Wenn es nach dem Geschäftsführer der FH Joanneum Martin Payer und der Geschäftsführerin der Volkshilfe Steiermark Brigitte Schafarik geht, kann es das auch nicht. Zumindest nicht allein. „Wir müssen uns an die Grenze tasten, wie weit können wir die Studienplätze füllen und ab wann können neu geschaffene Plätze nicht mehr gefüllt werden“, so Payer.