Eine CD die die Stimme und die Freude an der besinnlichen Zeit von Peter Simonischek weiterleben lässt. Das ist Georg Frena mit der Herausgabe der CD „Ein Abend im Advent“ gelungen. Darauf zu hören ist ein gemeinsamer Bühnenauftritt von Peter Simonischek und dem Musikerduo Julia Lachersdorfer und Simon Zöchbauer alias „Ramsch und Rosen“. Dass Frena die CD heute in dieser Form in Händen halten kann, ist vor allem eins: Ein großer Zufall. „Ich habe Julia Lachersdorfer im Sommer auf einem Festival getroffen und da hat sie mir erzählt, dass es noch eine Aufnahme aus dem Jahr 2017 gibt“, so Frena.