Reich beschenkt im privaten und beruflichen Leben, muss er sich plötzlich einer Diagnose stellen. Dem Unglück. Dem Tod. Am 29. Mai des Jahres starb der Schauspielstar Peter Simonischek im Kreise seiner Liebsten. Seine Familie, Freunde, das Burgtheater-Ensemble, Fans und Kulturprominenz verabschiedeten sich bei dem traditionellen Trauerzug um die „Burg“ mit einem letzten Applaus von ihrem Ehrenmitglied.

Bei der Trauerfeier war noch einmal seine unverwechselbare gewittrige Stimme zu hören. Seine Interpretation des Gedichts „Abschied“. Der „Toni Erdmann“-Liebling hat nicht nur die Reden dafür und für sein Begräbnis in Markt Hartmannsdorf ausgewählt, sondern bis zuletzt an einem Buchprojekt mit der Journalistin und Autorin Saskia Jungnikl-Gossy gearbeitet. „Kommen Sie näher“ ist die berührende, wahrhaftig anmutende und anekdotenreiche Nahaufnahme eines der großen Schauspieler dieses Landes.