Ein schwerer Skiunfall ereignete sich am vergangenen Donnerstagmorgen im Skigebiet Reiteralm. Ein 25-Jähriger prallte im Tiefschnee gegen einen Elektranten, der zur Stromversorgung der Schneekanonen dient. Warum der Linzer von der Piste abkam, ist noch ungeklärt. Ein in der Nähe wohnender deutscher Staatsbürger setzte die Rettungskette in Gang. Nach der Erstversorgung vor Ort wurde der Verunglückte von der Besatzung des Rettungshubschraubers in die Diakonissenklinik Schladming geflogen.