Die 69-jährige Lenkerin wurde bei der Kollision verletzt und in das Landeskrankenhaus Fürstenfeld gebracht.

Am Donnerstagabend gegen 17:30 Uhr ereignete sich auf der Landesstraße 454, in der Nähe von Großwilfersdorf, ein Verkehrsunfall, bei dem eine 69-jährige Fahrerin aus dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld verletzt wurde. Ein 80-jähriger Fahrzeuglenker aus demselben Bezirk war in Richtung Landesstraße 442 unterwegs und beabsichtigte nach links abzubiegen, als er den annähernden PKW der 69-Jährigen übersah.

Der Zusammenstoß führte dazu, dass die 69-jährige Fahrerin unbestimmten Grades verletzt wurde. Das Österreichische Rote Kreuz leistete Erste Hilfe vor Ort und transportierte die Verletzte anschließend in das Landeskrankenhaus Fürstenfeld.

Erheblicher Sachschaden und Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr

Sowohl der 80-jährige Fahrer als auch die 69-jährige Fahrerin unterzogen sich einem Alkomat-Test, der bei beiden Lenkern negativ ausfiel. Dennoch entstand an beiden Fahrzeugen erheblicher Sachschaden. Der Verkehr konnte im Bereich der Unfallstelle während der Unfallaufnahme durch wechselseitige Anhaltungen geregelt werden.

Die Freiwillige Feuerwehr Söchau wurde alarmiert und war mit insgesamt acht Feuerwehrkräften und zwei Fahrzeugen im Einsatz, um bei der Bewältigung des Unfalls zu unterstützen. Die örtlichen Behörden führen derzeit Ermittlungen zur genauen Unfallursache durch. Weitere Informationen werden zu gegebener Zeit veröffentlicht.