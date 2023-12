Der 25-jährige Mann aus Linz befand sich am Donnerstag um 9 Uhr auf dem Weg ins Tal und kam daraufhin aus ungeklärten Umständen von der Piste ab. Anschließend prallte er im Tiefschnee gegen einen Elektranten (Geräte zur Versorgung von Schneekanonen). Ein an der Unfallstelle wohnhafter Mann rief um Hilfe und setzte die Rettungskette in Gang. Der Rettungshubschrauber Christopherus 14 brachte den Verunfallten mit schweren Verletzungen schließlich in die Klinik Diakonissen Schladming.