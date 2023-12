Heiligabend daheim, das gibt es nicht für Roswitha Wolf – die Steirerin ist seit Jahren an diesem Tag in der FranzisCa Notschlafstelle der Caritas zu finden. Christbaum schmücken, Lieder singen, Packerl an die Kinder verteilen, in der Frauennotschlafstelle sollen die Schutzsuchenden so normal wie möglich ein Weihnachtsfest erleben. Einfach ist das nicht immer, erzählt Wolf, die über das Marienstüberl zu FranzisCa kam. „Viele Frauen, die in die Notschlafstelle kommen, fliehen von Zuhause, weil sie Gewalt ausgesetzt sind, kehren aber nach den Feiertagen immer wieder zurück, egal wie sehr wir versuchen, ihnen zu vermitteln, dass sie sich dem nicht aussetzen müssen“, erzählt Wolf. „Der Kinder wegen, sagen die Frauen, kommen sie für Weihnachten in die Notschlafstelle, aber der Kinder wegen, sagen sie, gehen sie auch wieder zurück.“ Jedes Jahr ist es dasselbe Spiel, weiß Wolf. „Du willst Hilfe und Beistand leisten, aber am Ende kann man die Leute nicht zu ihrem Glück zwingen.“