Dienstagabend ist ein Klein-LKW in der Hilmteichstraße im Grazer Bezirk Geidorf mit einer Straßenbahn zusammengestoßen. Ein 59-Jähriger war mit seinem Klein-LKW stadtauswärts unterwegs gewesen. Kurz nach 18 Uhr überholte er eine Fahrradfahrerin und fuhr deshalb auf die Fahrspur mit den Straßenbahnschienen. Als sich dann eine Bim näherte, konnte der Mann nicht ausweichen, er krachte mit seinem Lkw frontal in die Bahn.

Der 59-Jährige wurde eingeklemmt und musste von der Berufsfeuerwehr Graz aus dem Fahrzeug geborgen werden. Die Rettung transportierte ihn in das LKH-Graz. Er befindet sich nicht in Lebensgefahr, musste in den künstlichen Tiefschlaf versetzt werden. Die Blutabnahme im Krankenhaus ergab den Verdacht einer starken Alkoholisierung, berichtet die Polizei.

Der Lenker der Straßenbahn (32) erlitt leichte Verletzungen. Er konnte das LKH Graz nach einer ambulanten Behandlung bereits wieder verlassen. Die Verkehrsinspektion Graz führt nun die weiteren Erhebungen zum Sachverhalt.