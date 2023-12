Nach wie vor gibt es keine absolute Klarheit in einem undurchsichtigen Fall. Jener Mann, der am Dienstag blutig und mit schweren Brandwunden in einem Haus in Graz aufgefunden worden war, dürfte sich die Verletzungen bei einem Brandunfall zugezogen haben. Er machte offenbar im Keller des Mehrparteienhauses ein Feuer und schlief dann ein, teilte die Polizei am Donnerstag auf APA-Anfrage mit. Aufgrund der schweren Verletzungen konnte er bisher nicht befragt werden.