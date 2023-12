Am Dienstag gegen 11 Uhr kam es in Birkfeld zu einem Unfall mit einem Lkw. An einer Straßenstelle der B 72 lenkte der Fahrer sein Fahrzeug zu weit nach rechts und fuhr über eine ungefähr 2,5 Meter hohe Mauer hinauf. In der Folge kippte der Lkw seitlich um und fiel auf die Fahrbahn zurück hinunter.

Der Lenker wurde im Führerhaus eingeklemmt und musste von den Feuerwehren Koglhof und Anger befreit werden. Der 46-Jährige wurde unbestimmten Grades verletzt und mit dem Rettungshubschrauber in das Landeskrankenhaus Graz geflogen. Sein Lkw wurde währenddessen von einem Spezialkran wieder aufgerichtet.