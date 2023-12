Ein Autofahrer aus Oberösterreich war mit drei Personen am Freitagnachmittag auf der B 320 von Liezen in Richtung Trautenfels unterwegs. Vor der „Wanne Stainach“ schaltete die Ampel auf Rot, was der 46-Jährige wohl zu spät bemerkte. Er machte eine Vollbremsung und kam kurz nach der Ampel zum Stehen. Der Lenker (57) eines nachfolgenden Lkw bremste ebenso, aber konnte vor dem Pkw nicht mehr halten. „Durch den Anprall wurden der Pkw-Lenker sowie drei Mitfahrer unbestimmten Grades verletzt und zur Untersuchung in das DKH Schladming eingeliefert“, teilte die Polizei am Abend mit. Der Lkw-Lenker blieb unverletzt.