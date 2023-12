Am Donnerstag wird die steirische Landesregierung ein Förderpaket für die Entsiegelung von Flächen beschließen. Das kündigte Agrarlandesrätin Simone Schmiedtbauer (ÖVP) am Dienstag im Landtag an. Details dazu ließ sich Schmiedtbauer (zuständig ist auch die erkrankte Landesrätin Ursula Lackner, SPÖ) noch nicht entlocken. Nur so viel: „Bereits mit Asphalt versiegelte Flächen können mit der Maßnahme aufgebrochen und wieder durch begrünte Flächen ersetzt werden.“ Sie ziele vor allem auf die Versickerung und Retention von Oberflächengewässer ab.