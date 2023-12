Auf Krücken und mit geschientem rechten Bein humpelte Niko Swatek am Freitag zum Sonderlandtag in die Landstube. Der Neos-Klubobmann hat sich bei einem Sturz die Kniescheibe gebrochen. Ein klassischer Arbeitsunfall, denn: Passiert ist das Malheuer am Weg zur Sitzung in der Woche zuvor auf der Landhaustreppe. „Ich war schon spät dran und bin ausgerutscht.“ Den Landtag stand er noch mit Schmerzen durch, für die Neos-Bildungsreise nach Berlin tags darauf musste er aber passen. Und so versäumte Swatek auch das Treffen mit Bundesjustizminister Marco Buschmann von der Schwesterpartei FDP. Das blieb Vize Robert Reif, Graz-Chef Philipp Pointner und Landesgeschäftsführer Anton Tropper vorbehalten.