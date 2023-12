Laute Jubelrufe und Tränen der Freude: Letzte Woche fielen sich 46 Schüler und Schülerinnen der 1A und 3A der MMS Gratwein weinend in die Arme. Der Grund: Sie waren die großen Gewinner des Kinderrechte Song Contest. Maria Russold (13) ist eine der Siegerinnen und sie erzählt: „Wir waren so stolz auf uns. Wir haben uns an den Händen gehalten und uns einfach gefreut, dass wir tatsächlich den ersten Platz gemacht haben.“