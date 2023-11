Dramatische Szenen spielten sich am Samstagabend in Fohnsdorf ab. Ein vermutlich psychisch kranker Mann löste einen Großeinsatz der Polizei aus. Gegen 20 Uhr war die Polizei mit der Einsatzmeldung einer Person, die im Eingangsbereich eines Hauses herumschleichen sollte, ins Ortszentrum gerufen worden. Die Streife konnte bei ihrem Eintreffen keine verdächtige Person entdecken, hörte jedoch das Schreien eines Kindes aus der Wohnung eines Mehrparteienhauses. Zu diesem Zeitpunkt ging die Polizei von einem Unfall in einer versperrten Wohnung aus, weswegen zwei weitere Streifen alarmiert wurden und die Eingangstüre zwangweise geöffnet wurde.

Im Badezimmer stießen die Einsatzkräfte auf einen 43-jährigen Mann, der augenscheinlich Anzeichen einer starken psychischen Beeinträchtigung aufwies. Er hielt ein Messer mit einer 30 Zentimeter langen Klinge in der Hand und verletzte sich damit mehrfach selbst. Bei ihm befand sich sein vierjähriger Sohn, den er über das Wochenende beaufsichtigen hatte sollen. Der Polizei gelang es, das Kind aus dem Badezimmer und damit dem Gefahrenbereich zu ziehen, daraufhin verschanzte sich der Mann jedoch im Badezimmer. Die Beamten alarmierten aus diesem Grund zusätzlich die Verhandlungsgruppe Süd, das Einsatzkommando der Cobra sowie die SIG (Schnelle Interventionsgruppe). Vor Ort und über das Telefon konnte zwar Kontakt zu dem 43-Jährigen hergestellt werden, die Einsatzkräfte schafften es aber erst nicht, ihn zum Aufgeben zu bewegen.

Kind blieb unverletzt

Zwischenzeitlich gelang es den Kräften vor Ort, Sichtkontakt mit dem Mann herzustellen und beobachtete, wie er sich immer wieder das Messer an den Hals hielt, sich an den Armen schnitt und sich auf die Messerklinge fallen ließ. Zweieinhalb Stunden nach der ersten Alarmierung, gegen halb 11 Uhr abends griffen die Beamten der Cobra zu und konnten den 43-Jährigen sichern. Der blutende Mann wurde von Polizeisanitätern untersucht und vom Notarzt erstversorgt, er wurde mit zahlreichen lebensgefährlichen Messerstichen ins LKH Judenburg eingeliefert. Später stellte sich heraus, dass der Mann in seinem Verfolgungswahn den ersten Notruf wahrscheinlich selbst getätigt hatte. Das Kind blieb bei dem Vorfall unverletzt und wurde dem Großvater übergeben.