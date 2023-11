Zu Gast in Seckau ist am Montag Ö3-Moderator Andi Knoll mit seiner Sendung „Knoll packt an“, das berichtet der ORF. In der Vergangenheit hat Knoll in Österreich bereits in zahlreiche Berufe hineingeschnuppert, war unter anderem als Florist, Skilehrer und Förster im Einsatz und hat auch schon Bräute eingekleidet.