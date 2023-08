Sie habe etwas von der jungen Mirjam Weichselbraun, hört man ORF-intern über die Entscheidung, dass Fanny Stapf nun für zehn Hauptabend-Shows engagiert wurde. Ab Anfang März 2024 führt sie an der Seite von Andi Knoll durch die Neuauflage von „Die große Chance“, die den Zusatztitel „Let’s sing and dance“ bekam. Einerseits, um in der Pause von „Dancing Stars“ trotzdem ein Augenmerk aufs Tanzen zu legen, anderseits, um die Genres einzuschränken. Bei den bisherigen Staffeln traten ja auch Zauberer, Tiertrainer, Kabarettisten, Jongleure und Akrobaten auf.