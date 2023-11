it ersten Lebkuchen und winterlichen Teesorten in den Geschäften hält Weihnachten auch in der Steiermark oft schon im August Einzug in die Regale. Eine Tatsache, die Jahr für Jahr kontrovers diskutiert wird. Spätestens nach Allerheiligen startet schließlich auch der Verkauf von Dekoration und Geschenken. Außerdem warten seit Tagen Weihnachtsbeleuchtung und Hauptplatz-Christbaum in der Landeshauptstadt auf ihren großen Auftritt.