Als einzigartig in der Steiermark und auch in ganz Österreich bezeichnet der freiheitliche Klubsekretär Stefan Hermann das 345 Seiten starke Werk. Das „Handbuch freiheitlicher Politik Steiermark“ ist in seiner vierten Auflage erschienen und wurde bei einer Pressekonferenz am Montag vorgestellt. Für Landesparteichef und Klubobmann Mario Kunasek ist das Buch der inhaltliche Leitfaden für alle Parteifunktionäre - und auch die „thematische Unterfütterung für das FPÖ-Wahlprogramm“. Ende November 2024 soll ja der neue Landtag gewählt werden, inhaltlich zeigen sich die Freiheitlichen schon ein Jahr davor gerüstet.