Bis zum Krampustag (5. Dezember) ist es noch knapp ein Monat, doch fürchten durfte man sich schon am vergangenen Wochenende. In der Marktgemeinde Gössendorf südlich von Graz wurde die Saison der Perchten- und Krampusläufe in der Steiermark eingeläutet. Der Verein der Altherren Gössendorf mit Obmann Robert Zaler hatte 25 Passen (Gruppen) aus ganz Österreich eingeladen, das örtliche Sportzentrum vorübergehend zur Hölle auf Erden zu machen. Gut 300 Teilnehmer sorgen für angenehmes Schaudern. Freilich reichen heutzutage schaurige und „schiache“ Masken allein nicht mehr für einen spektakulären Perchtenlauf. Auch viel Feuer, Rauch, Lichteffekte, Musik und Fahrzeuge werden in die Dramaturgie eingebunden.

Laut Veranstalter ließen sich mehr als 1500 Besucher bei freiem Eintritt den ersten Perchtenlauf des Jahres nicht entgehen. Die nächsten Krampusse, Orcs, Teufeln, Hexen und Engerln sind bereits am kommenden Wochenende unterwegs. Von Ehrenhausen bis nach Rottenmann stehen zahlreiche Perchtenläufe auf dem Programm.