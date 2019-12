Montafon-Sieger Alessandro Hämmerle ist in Cervinia auf Rang sieben gelandet, doch das war angesichts des schweren Sturzes seines Bruders nur Nebensache. Am Abend kam Entwarnung.

Luca Hämmerle am Montafon am 12. Dezember © (c) GEPA pictures/ Patrick Steiner

Montafon-Sieger Alessandro Hämmerle ist am Samstag beim Snowboard-Cross-Weltcup in Cervinia auf Rang sieben gelandet. Der Vorarlberger schied im Halbfinale aus, nachdem sein Bruder Luca im Viertelfinale bei der Zieldurchfahrt schwer gestürzt, medizinisch erstversorgt und ins Krankenhaus nach Aosta transportiert worden war. Dort wurde Hämmerle untersucht. Der Snowboarder kam mit einer Gehirnerschütterung davon.

Jakob Dusek holte mit Rang zwei im kleinen Finale hinter Hämmerle als Gesamt-Achter sein bestes Weltcup-Ergebnis. Julian Lüftner blieb im Viertelfinale hängen. Katharina Neussner war wegen Magen-Darm-Problemen nicht angetreten. Die Siege gingen mit Olympiasiegerin Michela Moioli und erstmals Lorenzo Sommariva an Lokalmatadore aus Italien. Die nächsten Rennen folgen erst am 25. Jänner in Big White in Kanada.