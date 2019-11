Weltcup-Titelverteidiger Jarl Magnus Riiber hat am Freitag gleich zum Auftakt der neuen Saison in der Nordischen Kombination den Ton angegeben.

Jarl Magnus Riiber führt in Ruka nach dem Springen © APA/AFP/Lehtikuva/VESA MOILANEN

Der Norweger setzte sich beim ersten dreier Events in Ruka in Finnland im Springen mit einem 140,5-m-Sprung an die Spitze, führte vor dem 5-km-Langlauf (15.00 Uhr MEZ) vor seinen Landsleuten Espen Björnstad (+28 Sek.) und Jens Luraas Oftebro (1:02 Min.).

Dahinter folgte mit Martin Fritz zwar der beste Österreicher auf Rang vier, nach einem 133,0-m-Sprung allerdings mit einem großen Rückstand von 1:45 Min. auf Jarl Magnus Riiber. Damit dürfte ein norwegischer Sieg so gut wie fix sein. Franz-Josef Rehrl nimmt den Langlauf von Rang sieben aus in Angriff (+2:00), Philipp Orter als Elfter (2:44), Thomas Jöbstl als 20. (3:07), Lukas Greiderer als 25. (4:27), Lukas Klapfer als 26. (4:30) und Paul Gerstgraser als 44. (6:01).