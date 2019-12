Facebook

Eine zu weiche Piste verhinderte am Donnerstag spektakuläre Duelle © APA/EXPA/JFK

Aufgrund hoher Temperaturen im Plusbereich und immer weicher werdender Schneeverhältnisse war die Piste auf dem selektiven "Pra-di-Tori"-Hang an mehreren Stellen gebrochen. Leidtragender der gefährlichen Bedingungen war Dmitriy Karlagachev, der im vierten Achtelfinal-Heat der Herren wegen eines tiefen Lochs auf dem roten Kurs in die Luft katapultiert wurde und sich böse überschlug. Der Russe kam bei diesem Crash ohne schwere Verletzung davon.

"Der Abbruch des Rennens war die einzig richtige Entscheidung. Die Piste wurde schon durch den Regen in den vergangenen Tagen in Mitleidenschaft gezogen", sagte ÖSV-Parallel-Headcoach Hansjörg Berger. Der Vorarlberger Lukas Mathies, der im ersten Achtelfinal-Heat gefahren war, ergänzte: "Einerseits waren es die Löcher in der Piste, die das Ganze so gefährlich gemacht haben. Andererseits war die Schneeauflage bei einigen Toren schon komplett weg. An der Stelle, wo der Russe gestürzt ist, kam sogar ein Stein zum Vorschein." Neben Mathies hätten sich auch die österreichischen Boarder Fabian Obmann, Alexander Payer sowie Claudia Riegler und Jemima Juritz für die Finalentscheidungen der Top 16 qualifiziert. Das abgebrochene Rennen wird nicht für den Weltcup gewertet. Für die am Vormittag absolvierte Qualifikation werden hingegen FIS-Punkte vergeben.

Nach der Weihnachtspause geht es für die Raceboarder mit dem Heim-Weltcup in Lackenhof am Ötscher weiter, wo am 5. und 6. Jänner 2020 ein Parallelriesentorlauf und ein Mixed-Team-PGS ausgetragen werden. Am 14. und 15. Jänner 2020 steht dann Bad Gastein mit einem Parallelslalom und einem weiteren Teambewerb (PSL) ganz im Zeichen des 20-Jahr-Jubiläums als Snowboard-Weltcup-Schauplatz.