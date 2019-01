Die Österreicherin Anna Gasser gewann die Qualifikation. Am Samstag findet das Slopestyle-Finale statt.

Anna Gasser © GEPA pictures

Big-Air-Olympiasiegerin Anna Gasser hat beim Snowboard-Heimweltcup am Kreischberg die Slopestyle-Qualifikation gewonnen. Die Vizeweltmeisterin von 2015 verwies am Freitag mit 85,83 Punkten die Japanerinnen Reira Iwabuchi (82,05) und Onitsuka Miyabi (81,08) auf die weiteren Podestplätze. Das Finale der besten sechs beim ersten Slopestylewettkampf der WM-Saison findet am Samstag statt.

"Ich bin sehr zufrieden mit meiner Qualifikation", sagt Gasser. "Dass ich die Qualifikation gewonnen habe ist ein taktischer Vorteil, weil ich sehe, was meine Konkurrentinnen machen", sagt Gasser.