Gleich bei ihrem ersten Weltcup-Auftritt im Big Air hat die erst 16-jährige Steirerin Hanna Karrer am Wochenende in Chur für das beste ÖSV-Ergebnis gesorgt. Das lag einerseits am zehnten Platz der jungen Gleisdorferin, andererseits an Doppel-Olympiasiegerin Anna Gasser, die in Graubünden in ihrer Paradedisziplin erstmals nicht auf dem Podest landete, sondern gar bereits in der Qualifikation scheiterte. „Ich habe ehrlich gesagt nicht damit gerechnet“, sagt Karrer, die seit zwei Jahren in der Skischule in Stams eingeschrieben ist und im Sommer in Australien trainiert hat. „Es war sketchy und eng, der Schnee war sehr hart, für das ist es sehr gut gegangen.“